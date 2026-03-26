Piano Casa battaglia in Aula a Bari Il centrodestra chiede modifiche | Delibera che blocca la città

In aula a Bari si svolge una discussione sul Piano Casa, con il centrodestra che propone modifiche alla delibera in discussione. Secondo gli esponenti di maggioranza, la delibera attuale impedisce lo sviluppo e la rigenerazione di una vasta area urbana. La questione ha suscitato un acceso confronto tra le forze politiche presenti, evidenziando le diverse opinioni sulla gestione del piano.

«Quella delibera, così come è stata predisposta, bloccherà lo sviluppo e la rigenerazione di una parte vasta della città». Piano Casa: il centrodestra in Consiglio è pronto a chiedere oggi in Aula delle modifiche alla legge 36, così come attuata dalla giunta, che prevede incentivi tra cui un 10 per cento in più di volumetrie in caso di riduzione di almeno due classi di rischio sismico dell’immobile e un altro 10 per cento se la destinazione del 35 per cento delle unità immobiliari è per affitti di lunga durata, per contrastare insomma il dilagare delle locazioni brevi. Capitolo importante riguarda la procedura della monetizzazione, ossia la... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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