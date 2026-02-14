Piano Mattei l' Italia guida la rinascita dell' Africa Meloni | Un patto tra nazioni libere scommessa vincente

Il governo italiano ha lanciato il Piano Mattei, puntando a rafforzare i rapporti con l’Africa, e Giorgia Meloni ha definito questa iniziativa “un patto tra nazioni libere” volto a cambiare il modo di collaborare. La premier ha insistito sul fatto che l’obiettivo è creare un modello di cooperazione paritaria, che vada oltre i tradizionali accordi. La scelta di usare il termine “patto” sottolinea la volontà di stabilire un rapporto più diretto e autentico con i paesi africani. La strategia si concentra su progetti concreti, come lo sviluppo di infrastrutture e investimenti nelle risorse energetiche.

Non "un semplice pacchetto di progetti", ma "un patto tra nazioni libere" per "cambiare l'approccio tra Italia e Africa, costruire un modello di cooperazione nuovo da pari a pari. Era chiaramente una scommessa e oggi possiamo dire che stiamo vincendo quella scommessa". Tutto questo è il Piano Mattei, secondo Giorgia Meloni, che dall'Etiopia rivendica i risultati del percorso di cooperazione partito nel 2024 con il primo vertice Italia-Africa tenuto a Roma. Ad Addis Abeba, si replica. E la premier ricorda che "due anni fa abbiamo assunto un impegno molto ambizioso, ossia scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria ma anche dall'approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto rapporti tra Africa, Europa, l'Occidente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giorgia Meloni ha partecipato al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, dove ha presentato il Piano Mattei come un vero e proprio accordo tra Paesi liberi.

Il primo ministro Giorgia Meloni ha annunciato che il Piano Mattei ha portato a realizzare progetti pratici e tangibili, coinvolgendo molte aziende e enti pubblici.

