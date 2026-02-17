Restyling stadio Ferraris bagarre in consiglio comunale | La giunta renda noti i dettagli del piano

La discussione sul restyling dello stadio Luigi Ferraris ha scatenato una forte polemica in consiglio comunale, dopo che la giunta non ha fornito i dettagli richiesti sul piano di ristrutturazione. Durante la seduta, i consiglieri di opposizione hanno tentato di approfondire il progetto, ma l’assessore ha preferito evitare di entrare nei particolari, suscitando le proteste di molti presenti. La tensione si è alzata quando alcuni cittadini, presenti in aula, hanno iniziato a gridare chiedendo chiarezza sui costi e sui tempi di realizzazione.

La protesta della minoranza di centrodestra che non ha potuto portare in aula l'ordine del giorno in cui chiedeva di mettere a disposizione il progetto di riqualificazione dello stadio Salta l'ordine del giorno dell'opposizione sul restyling dello stadio Luigi Ferraris, e scoppia la bagarre in aula. È successo nel consiglio comunale di oggi, martedì 17 febbraio, con una serie di interventi dei consiglieri di centrodestra che hanno protestato perché la discussione sul tema è sfumata. Tutto ha origine dalla conferenza dei servizi preliminare sul progetto di riqualificazione presentato da Genoa e Sampdoria, al quale è stato riconosciuto l'interesse pubblico.