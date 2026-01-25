Arezzo e Juventus Next Gen si affrontano nella 23ª giornata di Serie C 202526. La partita si mantiene equilibrata, con occasioni da entrambe le squadre e un risultato senza reti fino alla conclusione del primo tempo. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le novità, le azioni salienti e i commenti sul match.

di Marco Baridon Arezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2026, vincendo tutte e tre le partite del nuovo anno. Ora i bianconeri, reduci da un filotto di 8 risultati utili consecutivi, affrontano la capolista Arezzo in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arezzo Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 17? Ammonito Okoro – Fallo ingenuo a fermare il rinvio veloce di Venturi. Primo giallo del match. 16? Punizione Juve, Puczka pericoloso – Faticanti non crossa ma tocca corto per Puczka: mancino tagliato in area piccola sul quale si avventa e blocca Venturi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Scaglia subito impegnato da Gilli, primo squillo bianconero di Puczka

Leggi anche: Juventus Next Gen Perugia LIVE: Puczka subito titolare, scelto il sostituto di Pedro Felipe

Leggi anche: Juventus Next Gen Forlì 0-0 LIVE: primo squillo di Okoro, conclusione velenosa dell’attaccante

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Arezzo-Juventus Next Gen; Arezzo verso la Juventus Next Gen: lavoro settimanale, arbitro e calendario degli allenamenti; Bucchi: Juventus Next Gen con tanta qualità. Voglio un Arezzo solido e concreto; Serie C | I convocati per Arezzo-Juventus Next Gen.

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri sfidano la capolista: la squadra di Brambilla, reduce da tre successi di fila, vuole continuare a sognare ... tuttosport.com

Arezzo-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Arezzo-Juventus Next Gen di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Arezzo - Juventus NextGen ore 12:30 , le probabili formazioni https://ow.ly/JMH950Y31Yq - facebook.com facebook

Match Day Arezzo vs Juventus Next Gen 12:30 CET Serie C Group B Giornata 23 Via Gramsci x.com