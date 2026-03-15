Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE | primo squillo di Cudrig Cavallini sfiora il vantaggio!

Nel match tra Forlì e Juventus Next Gen, terminato con un risultato di 0-0, sono state diverse le occasioni create da entrambe le squadre. Cudrig ha avuto un primo tentativo, mentre Cavallini è andato vicino al gol con un’occasione sfiorata. La partita, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola e cronaca.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 13? Doppio lampo di Puczka – Prova ad accendersi l’austriaco. Scodella due traversoni velenosi dalla sinistra, venendo murato in calcio d’angolo. 11? Occasione Cavallini – Forlì vicinissimo al vantaggio. Trombetta al cross dalla destra, anticipo secco sul primo palo di Cavallini che indirizza verso la porta ma non trova di un soffio il bersaglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE: primo squillo di Cudrig, Cavallini sfiora il vantaggio! Articoli correlati Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme sfiora il vantaggio!Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,... Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme sfiora il vantaggio! Toscani pericolosi in due frangentiMateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,... Tutti gli aggiornamenti su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Diretta Juve Next Gen a Forlì: orario, formazioni e dove vederla in tv e streamingLa Juventus Next Gen torna in campo oggi alle 12:30 per il lunch match contro il Forlì, in una gara importante per la corsa ai playoff. I bianconeri arrivano dalla sconfitta contro la Vis Pesaro, un p ... msn.com Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com È normale che adesso i punti abbiano un certo tipo di peso, nel senso che più vai avanti più in ogni gara diventa importante fare il massimo". La Juventus Next Gen scende in campo oggi alle 12:30 per affrontare il Forlì in una sfida che può dire tanto nella rinc facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com