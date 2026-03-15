Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE | primo squillo di Cudrig Cavallini sfiora il vantaggio!

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Forlì e Juventus Next Gen, terminato con un risultato di 0-0, sono state diverse le occasioni create da entrambe le squadre. Cudrig ha avuto un primo tentativo, mentre Cavallini è andato vicino al gol con un’occasione sfiorata. La partita, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola e cronaca.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 13? Doppio lampo di Puczka – Prova ad accendersi l’austriaco. Scodella due traversoni velenosi dalla sinistra, venendo murato in calcio d’angolo. 11? Occasione Cavallini – Forlì vicinissimo al vantaggio. Trombetta al cross dalla destra, anticipo secco sul primo palo di Cavallini che indirizza verso la porta ma non trova di un soffio il bersaglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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