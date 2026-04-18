Pianese Juventus Next Gen 0-0 | Oboavwoduo ad un passo dal vantaggio!

Nella partita tra Pianese e Juventus Next Gen, terminata con uno zero a zero, l’attaccante ospite ha avuto un’ottima occasione per segnare, ma non è riuscito a concretizzarla. La sfida, valida per la 37ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita con attenzione da tifosi e addetti ai lavori, offrendo momenti di tensione e opportunità da entrambe le parti. La cronaca dettagliata e le analisi delle azioni sono disponibili per approfondire quanto accaduto in campo.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 89? Tiro Savio – Conclusione dalla lunga distanza che viene arpionata centralmente da Filippis.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: Oboavwoduo ad un passo dal vantaggio! Notizie correlate Pianese Juventus Next Gen 0-0: Brambilla gioca le carte Licina e Oboavwoduodi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Pianese Juventus Next Gen 0-0: Fabrizi vicino al vantaggio, Mangiapoco salva i bianconeridi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juventus Next Gen 0-0, ottimo intervento difensivo di Puczka5' - Azione pericolosa della Pianese con Sussi che serve in area Tirelli. Puczka legge bene e intercetta il pallone. Segnalata comunque la posizione di fuorigioco dei padroni di ... tuttojuve.com Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com