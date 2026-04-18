Pianese Juventus Next Gen 0-0 | Brambilla gioca le carte Licina e Oboavwoduo

Nella partita tra Pianese e Juventus Next Gen, il risultato finale è di 0-0. La sfida si è disputata nella 37ª giornata di Serie C 202526. Durante il match, l'allenatore della Pianese ha deciso di schierare in campo i giocatori Licina e Oboavwoduo, inserendoli tra le mosse strategiche considerate durante la partita. La cronaca della partita e i dettagli delle azioni sono stati riportati nel resoconto completo.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 70? Tiro Bellini – Stop e tiro improvviso dal limite dell’area, ma ottimo muro difensivo da parte della Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: Brambilla gioca le carte Licina e Oboavwoduo Notizie correlate Leggi anche: Pontedera Juventus Next Gen LIVE: Licina e Oboavwoduo dalla panchina, le scelte ufficiali di Brambilla Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juventus Next Gen 0-0, ottimo intervento difensivo di Puczka5' - Azione pericolosa della Pianese con Sussi che serve in area Tirelli. Puczka legge bene e intercetta il pallone. Segnalata comunque la posizione di fuorigioco dei padroni di ... tuttojuve.com Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com