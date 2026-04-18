Pianese Juventus Next Gen 0-0 | Mangiapoco subito decisivo su Amey Anghelè vicinissimo al gol!

Nella partita tra Pianese e Juventus Next Gen, terminata con un pareggio senza reti, sono stati diversi i momenti chiave. Subito in evidenza un intervento di Mangiapoco su Amey, mentre Anghelè ha avuto un'occasione importante per segnare. La partita si è svolta nella 37ª giornata di Serie C 202526, e la cronaca ha seguito le azioni più significative, con sintesi, moviola e tabellino disponibili in tempo reale.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 53? Colpo di testa Cerri – Stacca in alto e incorna il classe 2003, ma il suo tentativo si spegne di poco sopra la traversa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: Mangiapoco subito decisivo su Amey, Anghelè vicinissimo al gol! Notizie correlate Pianese Juventus Next Gen 0-0: Fabrizi vicino al vantaggio, Mangiapoco salva i bianconeridi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Pianese Juventus Next Gen LIVE: Cerri supportato da Guerra e Anghelè, le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juventus Next Gen 0-0, ottimo intervento difensivo di Puczka5' - Azione pericolosa della Pianese con Sussi che serve in area Tirelli. Puczka legge bene e intercetta il pallone. Segnalata comunque la posizione di fuorigioco dei padroni di ... tuttojuve.com Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com