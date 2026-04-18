Pianese Juventus Next Gen 0-0 | fischio d’inizio

La partita tra Pianese e Juventus Next Gen si è conclusa con un risultato di 0-0. L’incontro, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526, è stato seguito da vicino dagli appassionati di calcio. La cronaca del match, con dettagli sulla moviola e il tabellino, è disponibile per chi desidera approfondire gli eventi che si sono svolti sul campo.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Pianese Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: fischio d’inizio Notizie correlate Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’iniziodi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchdi Marco BaridonArezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juve Next Gen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Brambilla ha conquistato l'aritmetica qualificazione ai playoff di Serie C ma vuole continuare a vincere ... tuttosport.com Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 2025/26 ... juventusnews24.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen I convocati per la #Pianese x.com