Arezzo e Juventus Next Gen si affrontano nella 23ª giornata di Serie C 202526. Segui in tempo reale le principali fasi del match, con aggiornamenti su risultato, cronaca, moviola e tabellino. Qui trovi tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornato sull’andamento di questa sfida.

di Marco Baridon Arezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2026, vincendo tutte e tre le partite del nuovo anno. Ora i bianconeri, reduci da un filotto di 8 risultati utili consecutivi, affrontano la capolista Arezzo in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arezzo Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Arezzo Juventus Next Gen. Migliore in campo Juventus Next Gen:. Al termine del match Arezzo Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del match

Leggi anche: Ternana Juventus Next Gen LIVE: fischio d’inizio del match

Leggi anche: Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del match

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Arezzo-Juventus Next Gen; Arezzo verso la Juventus Next Gen: lavoro settimanale, arbitro e calendario degli allenamenti; Bucchi: Juventus Next Gen con tanta qualità. Voglio un Arezzo solido e concreto; Serie C | I convocati per Arezzo-Juventus Next Gen.

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri sfidano la capolista: la squadra di Brambilla, reduce da tre successi di fila, vuole continuare a sognare ... tuttosport.com

Arezzo-Juventus Next Gen: bianconeri al cospetto della capolista. Formazioni ufficiali11:56 - Le formazioni ufficiali del match: Arezzo: Venturi, Coppolaro, Guccione, Pattarello, Gilli, Ionita, Chiosa (C), Tavernelli, Chierico, Righetti, Ravasio. A disposizione: ... tuttojuve.com

Arezzo - Juventus NextGen ore 12:30 , le probabili formazioni https://ow.ly/JMH950Y31Yq - facebook.com facebook

Match Day Arezzo vs Juventus Next Gen 12:30 CET Serie C Group B Giornata 23 Via Gramsci x.com