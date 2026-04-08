Juventus Next Gen Ternana 2-1 | Puczka Guerra e i guantoni di Mangiapoco riportano i tre punti ai bianconeri

Nella partita valida per la 34ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen e Ternana si sono sfidate sul campo. La squadra di casa ha segnato due gol, mentre gli avversari ne hanno segnato uno. Puczka e Guerra hanno contribuito con i loro gol, mentre il portiere della Juventus ha parato un calcio di rigore. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 per i bianconeri.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ritrova la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitavano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C: 2-1 nel segno di Puczka e Guerra. Juventus Next Gen Ternana 2-1: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 90’+4? DOPPIA PARATA MANGIAPOCO – Intervento sensazionale che salva sul colpo di testa di Panico. Poi si ripete qualche istante dopo. 88? Tiro Mazur – Conclusione dal limite dell’area che non inquadra il bersaglio da parte del polacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 2-1: Puczka, Guerra e i guantoni di Mangiapoco riportano i tre punti ai bianconeri Torres Juventus Next Gen 0-3: Puczka, Guerra e Cerri calano il tris, festa grande per i bianconeriAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Mangiapoco salva i bianconeriMateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,... Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 1-1, show si Leonardi e rigore per le FereBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 2-1, Guerra riporta avanti i bianconeriBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Simone #Guerra è stato celebrato prima del match tra la #Juventus Next Gen e la #Ternana per un traguardo storico L'attaccante bianconero ha ricevuto una maglia celebrativa per le sue 100 presenze ufficiali, raggiunte nella scorsa sfida contro il #Perugi - facebook.com facebook #Juventus Next Gen I convocati per il match alla #Ternana x.com