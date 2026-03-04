Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE | Mangiapoco salva i bianconeri

Nella partita valida per la 30ª giornata di Serie C 202526, il match tra Pontedera e Juventus Next Gen termina con un pareggio a zero. Durante l'incontro, Mangiapoco effettua alcune parate decisive che evitano la sconfitta ai bianconeri. La cronaca riporta inoltre le principali azioni e le occasioni più importanti di entrambe le squadre, in un confronto che si è svolto davanti al pubblico presente allo stadio.

