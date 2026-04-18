Piacenza | nuovi viaggi e arte per over 65 tra San Sisto e Milano

A Piacenza, il Comune ha annunciato una serie di attività dedicate agli over 65, che includono visite guidate presso la chiesa di San Sisto e gite nel capoluogo lombardo. Le iniziative sono state programmate per promuovere la cultura e favorire momenti di aggregazione tra i cittadini più anziani. Le date e i dettagli specifici delle escursioni saranno comunicati successivamente.

Il Comune di Piacenza ha pianificato una serie di iniziative culturali e itinerari fuori porta pensati per la popolazione over 65, che spaziano dalla riscoperta del patrimonio artistico locale con la chiesa di San Sisto fino alle escursioni nel capoluogo lombardo. Le attività, gestite dall’Ufficio Attività socio-ricreative, prevedono sia momenti di approfondimento storico in città che viaggi organizzati per favorire l’aggregazione sociale attraverso il contatto con le grandi opere del Rinascimento e del periodo borromaico. Il recupero della bellezza: San Sisto torna protagonista a Piacenza. Il restauro completato della chiesa di San Sisto apre una nuova finestra sulla maturità architettonica di Alessio Tramello, figura chiave del Rinascimento piacentino che curò il progetto dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: nuovi viaggi e arte per over 65 tra San Sisto e Milano Notizie correlate Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegriaGrande successo per la seconda sfilata del Carnevale di San Sisto che ieri pomeriggio ha invaso il quartiere perugino di allegria, colori, maschere,... Camaiani a Palazzo Colonna: la moda sfila tra arte e viaggi globaliLa dimora storica di Palazzo Colonna a Roma ospiterà la presentazione della collezione Spring/Summer 2026 del designer di San Benedetto del Tronto,...