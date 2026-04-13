Camaiani a Palazzo Colonna | la moda sfila tra arte e viaggi globali

A Palazzo Colonna a Roma si terrà la presentazione della collezione SpringSummer 2026 del designer di San Benedetto del Tronto. La sfilata si svolgerà all’interno di una dimora storica che spesso ospita eventi culturali e moda. L’evento vedrà protagonista la nuova collezione, realizzata con tessuti e dettagli che richiamano influenze artistiche e viaggi internazionali. La presentazione è prevista nel contesto di un calendario dedicato alla moda e all’arte.

La dimora storica di Palazzo Colonna a Roma ospiterà la presentazione della collezione SpringSummer 2026 del designer di San Benedetto del Tronto, Camaiani. L’evento, intitolato Senza Confini, vedrà le creazioni dello stilista sfilare all’interno della Galleria del Cardinale Colonna, immersa tra le opere in acciaio contemporanee firmate da Borga. L’appuntamento segna un momento importante per la gestione della residenza nobiliare, che celebra il compimento del quarto anno sotto la direzione eventi della giornalista Parmegiani. La proposta estetica di Camaiani per la prossima stagione calda punta a esplorare l’incontro tra diverse culture attraverso il viaggio, cercando di utilizzare la moda come un elemento capace di connettere le identità dei popoli nonostante il clima globale caratterizzato dai conflitti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camaiani a Palazzo Colonna: la moda sfila tra arte e viaggi globali Moda, ‘Senza confini’ tra conflitti e identità, sfila a Roma Vittorio Camaiani(Adnkronos) – Sarà una collezione Primavera Estate 2026 'Senza Confini', quella che lo stilista Vittorio Camaiani presenta, il 12 aprile, a Roma alla... Morfosis, l'esposizione moda alla Coffee House di Palazzo ColonnaMorfosis presenterà la nuova collezione Spring/Summer 2026, Im-Perfection (16), nella settecentesca residenza nobiliare Coffee House di Palazzo...