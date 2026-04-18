Piacenza la rinascita di Santa Maria delle Mose tra custodia costante e spiritualità ritrovata

A Piacenza, il sito di Santa Maria delle Mose, un tempo abbandonato e in rovina, è stato recentemente oggetto di interventi di recupero e tutela. La chiesa, situata alle porte della città, è ora sotto costante sorveglianza e aperta ai visitatori, offrendo uno spazio dedicato alla spiritualità e alla storia locale. La ristrutturazione e la gestione del luogo sono state al centro di discussioni legali e amministrative negli ultimi mesi.

Piacenza – L’antico varco di Santa Maria delle Mose, alle porte di Piacenza, non è più solo un rudere testimone di un passato glorioso, ma un luogo di fede pulsante. Mercoledì scorso, come accade ormai stabilmente ogni mese, le porte della chiesa si sono spalancate per la celebrazione della messa, un rito che segna la vittoria della cura sulla dimenticanza. L’edificio, un tempo semidiroccato e destinato all’oblio, è oggi al centro di un progetto di custodia permanente portato avanti dai volontari dell’associazione Templari Oggi APS. Il valore della custodia costante Non si tratta di un’apertura sporadica, ma di un presidio metodico. I Templari Oggi hanno assunto il compito di monitorare e proteggere la struttura, garantendo che il degrado non torni a reclamare le pietre di questa chiesa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Chiesa Santa Maria: la rinascita di Romiti dopo l’alluvioneNel cuore del quartiere Romiti, la nuova chiesa di Santa Maria del Voto ha aperto le sue porte nella Domenica delle Palme del 29 marzo 2026. Leggi anche: Settimana Santa, alla Basilica di Sant’Antonio recital e riti tra tradizione e spiritualità Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dissesto idrogeologico, convocata in prefettura la Cabina di regia per la ricostruzione di Chieti e Bucchianico; La ferita e la rinascita: a Orta San Giulio la scultura di Maria Lucia Albertini interroga il mito. Santa Maria della Creatività, la rinascita dell'ex manicomio: un progetto di Spaghetti UnpluggedDa Spaghetti Unplugged, format ormai ultradecennale e punto di riferimento per la nuova musica italiana, nasce un nuovo progetto di rinascita urbana, cultura e partecipazione. Si chiama Santa Maria ... ilmessaggero.it La rinascita dopo l'ictus: il metodo Santa Maria Bambina al centro di un convegnoLo stroke, l’ictus, arriva senza preavviso e cambia tutto: lascia difficoltà motorie, problemi cognitivi e un quotidiano da reinventare. Per questo il recupero non può essere lasciato a un singolo ... unionesarda.it Grande partecipazione al secondo appuntamento al Santa Maria della Scala facebook