Philip Morris International la FDA riautorizza IQOS come Prodotto del Tabacco a rischio modificato

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo di IQOS, prodotto del tabacco di Philip Morris International, come prodotto a rischio modificato. La decisione riguarda la riapprovazione di un prodotto già presente sul mercato e riguarda specificamente la sua classificazione come prodotto del tabacco. L'autorizzazione permette a IQOS di continuare a essere venduto negli Stati Uniti con questa nuova valutazione ufficiale.

La Food and Drug Administrtion (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già precedentemente concessi, per due versioni del dispositivo IQOS e tre varianti degli stick di tabacco a marchio HEETS come prodotti del tabacco a rischio modificato (Modified Risk Tobacco Product – MRTP). Questo rinnovo consente a PMI di continuare a condividere informazioni sulla riduzione dell’esposizione con gli adulti statunitensi di età pari o superiore a 21 anni che utilizzano prodotti del tabacco tradizionali, come le sigarette. L’Agenzia ha concluso che il rinnovo delle autorizzazioni MRTP per...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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