Iqos ottiene negli Usa la ri-autorizzazione come prodotto del tabacco a rischio modificato

La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha annunciato di aver ri-autorizzato il prodotto del tabacco a rischio modificato. Questa decisione riguarda un dispositivo di riscaldamento del tabacco, che potrà continuare ad essere commercializzato negli Stati Uniti. La Fda ha valutato le evidenze fornite dal produttore e ha confermato che il prodotto può essere messo sul mercato con determinate condizioni. La decisione arriva dopo un processo di revisione approfondito durato diversi mesi.

La decisione, presa dalla Food and Drug Administration americana, si basa sugli studi scientifici, secondo i quali il prodotto riduce in modo significativo l’esposizione dell’organismo a sostanze chimiche dannose. Questo rinnovo consente a Philip Morris International di continuare a condividere informazioni sulla riduzione dell’esposizione con gli adulti statunitensi di età pari o superiore a 21 anni che utilizzano prodotti del tabacco tradizionali, come le sigarette.L’Agenzia ha concluso che il rinnovo delle autorizzazioni MRTP per IQOS e HEETS è appropriato per promuovere la salute pubblica e dovrebbe apportare benefici alla salute della popolazione nel suo complesso, tenendo conto sia degli utilizzatori di prodotti del tabacco sia delle persone che attualmente non ne fanno uso.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iqos ottiene negli Usa la ri-autorizzazione come prodotto del tabacco a rischio modificato Notizie correlate Leggi anche: Il casa è destinato a fare scuola: è già stato paragonato alle battaglie legali contro le multinazionali del tabacco negli anni '90 Mousse di salmone ritirata da Eurospin: “Non mangiatela”. La scheda del prodotto a rischio botulinoBologna, 21 marzo 2026 – Nei giorni scorsi la catena di discount Eurospin ha ritirato dai suoi punti vendita un prodotto per la sospetta presenza di... Approfondimenti e contenuti Iqos ottiene negli Usa la ri-autorizzazione come prodotto del tabacco a rischio modificatoLa decisione, presa dalla Food and Drug Administration americana, si basa sugli studi scientifici, secondo i quali il prodotto riduce in modo significativo l’esposizione dell’organismo a sostanze chim ... panorama.it PMI, IQOS ri-autorizzato da FDA come Prodotto del Tabacco a Rischio ModificatoROMA (ITALPRESS) – La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di ... iltempo.it