Il prezzo del petrolio ha registrato un calo rapido, scendendo sotto gli 88 dollari al barile, dopo che l’Iran ha ripristinato il transito delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha avuto un immediato impatto sui mercati petroliferi. La riduzione del prezzo si è verificata in un contesto di tensioni nella regione e di attenzione internazionale sulla sicurezza delle rotte energetiche.

Il prezzo del greggio ha subito un crollo immediato, scendendo sotto la soglia degli 88 dollari dopo che l’Iran ha autorizzato nuovamente il transito delle navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz. Mentre Donald Trump celebra la svolta diplomatica, le tensioni rimangono alte per via della decisione statunitense di mantenere il blocco navale nella zona e per la disputa sulla gestione delle scorte nucleari di Teheran. La riapertura della via marittima, vitale per il passaggio del 20% del petrolio scambiato a livello globale, ha provocato un calo superiore al 10% dei costi energetici rispetto ai livelli precedenti. Questo movimento dei mercati arriva mentre la tregua che coinvolge il Libano e Israele è ancora in vigore e dovrebbe protrarsi fino al 21 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio sotto gli 88$: crolla il greggio dopo il via libera in Hormuz

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Il prezzo del petrolio crolla di oltre il 10% dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello stretto di HormuzL’apparente distensione sul fronte mediorientale fa tirare un sospiro di sollievo ai mercati globali.

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