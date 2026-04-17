Il prezzo del petrolio ha subito un calo superiore al 10% dopo che un paese mediorientale ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz. La notizia ha portato a una riduzione delle tensioni nella regione, portando sollievo ai mercati energetici internazionali. La decisione sembra aver influito immediatamente sui prezzi, che hanno registrato un forte ribasso nelle ore successive all’annuncio.

L’apparente distensione sul fronte mediorientale fa tirare un sospiro di sollievo ai mercati globali. Le parole del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che ha annunciato la riapertura del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz “in linea con il cessate il fuoco in Libano”, hanno fatto crollare i prezzi del barile: il Wti ha perso l’11,7%, scendendo a 83,6 dollari, mentre il Brent ha ceduto il 10,8% a 88,6 dollari. Secondo Teheran, “il passaggio di tutte le navi commerciali è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco”, lungo una rotta già coordinata con l’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il prezzo del petrolio crolla di oltre il 10% dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello stretto di Hormuz

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