Pestaggio mortale a Massa | anche un ex-pugile nel gruppo che ha ucciso Giacomo Bongiorni

A Massa, un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato colpito ripetutamente alla testa durante un'aggressione. L'autopsia ha confermato che le lesioni, provocate da calci e pugni, sono state fatali. Tra i sospettati coinvolti nell'episodio c’è anche un ex-pugile, che avrebbe preso parte al pestaggio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Autopsia: colpi alla testa fatali per il 47enne. Giacomo Bongiorni, 47 anni, è morto a causa delle gravi lesioni riportate alla testa, provocate da una violenta aggressione fatta di calci e pugni ripetuti. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’uomo, ucciso nella notte tra sabato e domenica a Massa. Secondo le indagini, il pestaggio sarebbe stato compiuto da un gruppo di giovani, anche se le responsabilità individuali sono ancora in fase di accertamento. Un elemento chiave è rappresentato da un video delle telecamere di sorveglianza, che documenta l’intera aggressione. Al momento sono cinque le persone sotto accusa: due maggiorenni e tre minorenni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pestaggio mortale a Massa: anche un ex-pugile nel gruppo che ha ucciso Giacomo Bongiorni Leggi anche: Massa, "Giacomo Bongiorni colpito anche mentre era a terra": la ricostruzione del pestaggio Leggi anche: Massa, ecco da chi è composto il branco che ha ucciso Giacomo Bongiorni