Celle ripartono i cantieri al rio Santa Brigida | piano per il traffico

A Celle Ligure, i lavori per mettere in sicurezza il rio Santa Brigida riprenderanno a partire dal 20 aprile. I cantieri, che erano stati temporaneamente sospesi, sono ora pronti a ripartire per eseguire le operazioni previste. Contestualmente, è stato predisposto un piano per la gestione del traffico durante le fasi di lavoro, al fine di limitare i disagi alla viabilità locale.

I cantieri per la messa in sicurezza del rio Santa Brigida a Celle Ligure ripartiranno ufficialmente il 20 aprile. La pianificazione dell’intervento, comunicata stamattina dal sindaco Beltrame, prevede una gestione dei flussi stradali suddivisa in due momenti distinti per proteggere la viabilità durante i mesi più caldi. La strategia operativa tra consolidamento e viabilità. Il piano d’azione approvato dall’amministrazione comunale si articola in fasi temporali precise per evitare il collasso della circolazione locale. La prima parte del progetto, che avrà inizio lunedì prossimo e si protrarrà fino al 22 giugno, è focalizzata sulle opere strutturali di rinforzo tramite l’installazione di palificazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Celle, ripartono i cantieri al rio Santa Brigida: piano per il traffico Oggi 1 febbraio, Santa Brigida d’Irlanda: la badessa legata al famoso miracolo della birraSanta Brigida d’Irlanda fu una badessa che fondò uno dei primi monasteri dell’isola. Lonely Hearts Club Parade in Borgo Santa BrigidaL'esposizione si terrà sabato 21 febbraio a Parma nella sala di @borgosantabrigida5a a partire dalle 18:00, lo screening inizierà alle ore 20:00.