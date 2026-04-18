A Pesaro, il presidente dell’Erap Marche ha visitato alcuni cantieri attivi, monitorando i lavori in corso e confrontandosi con il sindaco sulla gestione del patrimonio abitativo. È stato annunciato un piano da 8,6 milioni di euro destinato alla realizzazione di nuovi alloggi e alla manutenzione degli immobili esistenti. L’intervento è promosso dall’ente per migliorare le condizioni degli alloggi e ampliare l’offerta abitativa nel territorio.

Il presidente dell’Erap Marche, Tommaso Fagioli, ha effettuato un sopralluogo presso i cantieri gestiti dall’ente a Pesaro per monitorare gli interventi in corso e confrontarsi con il sindaco Andrea Biancani sulla gestione del patrimonio abitativo. L’incontro ha permesso di delineare il quadro degli investimenti destinati al territorio, dove la sede locale coordina un totale di 714 alloggi, di cui 386 sono direttamente sotto la proprietà dell’ente regionale. La strategia tra manutenzione ordinaria e ampliamento del patrimonio. L’azione sul campo si concentra su diverse direttrici operative che toccano vari punti della città e delle zone limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro, piano da 8,6 milioni: nuovi alloggi e manutenzione Erap

Notizie correlate

Erap, arrivano 53 nuovi alloggi comunali. La soddisfazione di sindaco e presidente dell'EnteJESI – Sono 53 i nuovi alloggi Erap nel Comune di Jesi che saranno disponibili in tempi certi.

Case abbandonate, 467 alloggi da recuperare e un piano da 60 milioniCentinaia di case vuote, interi edifici inutilizzati mentre nelle valli cresce l’emergenza abitativa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Il 19 aprile, a Pesaro, è tempo di Stradomenica: gli eventi in programma; Il club prepara anche il piano B: Palafiera e un lungo italiano; PESARO ALLA RIBALTA. IL RUOLO DEL PREFETTO; Frana in Molise, ancora disagi sulla linea ferroviaria: oggi e domani deviazioni e Intercity cancellati.

Svastiche e tombe imbrattate al cimitero di Pesaro: identificati due 16enni - facebook.com facebook