In diverse zone della città si contano 467 alloggi disabitati e in condizioni di abbandono, con alcuni edifici chiusi da tempo. Le autorità hanno annunciato un piano di intervento da 60 milioni di euro per il recupero di queste strutture. Nel frattempo, nelle valli circostanti, si intensifica la carenza di alloggi disponibili, creando una situazione di emergenza abitativa.

Centinaia di case vuote, interi edifici inutilizzati mentre nelle valli cresce l’emergenza abitativa. In Trentino sono 467 gli alloggi già individuati e pronti a essere recuperati. Da qui parte Ri-Val, il piano della Provincia autonoma per riportare vita nei territori più fragili e rimettere sul mercato abitazioni a canone agevolato. Le prime consegne sono previste a fine 2026.I dati sono stati presentati oggi all’Aula Magna della Fondazione Franco Demarchi durante il seminario dedicato alle politiche abitative nelle terre alte. La fotografia è chiara: centinaia di immobili inutilizzati distribuiti su tutto il territorio provinciale.La mappatura, realizzata da Provincia, Cassa del Trentino ed Euregio Plus SGR, ha individuato 467 alloggi potenzialmente recuperabili. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Case abbandonate, 467 alloggi da recuperare e un piano da 60 milioni

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