La polizia di Stato di Catania ha arrestato un collaboratore scolastico di un istituto secondario con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Tra le prove sequestrate ci sono anche immagini modificate di alunne. L'indagine riguarda un'ampia quantità di contenuti illeciti trovati durante le perquisizioni. La vicenda ha portato all'arresto dell'uomo e alla sospensione delle attività scolastiche.

AGI - Inchiesta contro la pedopornografia a Catania. La polizia di Stato ha arrestato un collaboratore scolastico di un istituto d'istruzione secondaria per detenzione di ingente materiale pedopornografico, comprese immagini delle alunne modificate. Lotta alla pedopornografia . Gli accertamenti informatici degli specialisti cyber hanno consentito di identificare il collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania, nei confronti del quale la procura ha emesso un immediato decreto di perquisizione personale e informatica. Nel corso delle operazioni, nei dispositivi, è stato scovato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile o con scene di zooerastia, che hanno determinato l’ arresto in flagranza di reato, convalidato dal gip di Catania. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Foto di alunne e immagini modificate, bidello arrestato per pedopornografia a Catania

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