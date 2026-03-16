Un giornalista e una professoressa sono stati arrestati con l’accusa di pedopornografia e abusi su minori. La figlia della donna ha riferito di aver trovato alcune foto di sé nuda nel computer materno e di averle mostrato al padre, che ha poi segnalato l’accaduto alle autorità. L’indagine è partita lo scorso autunno e riguarda il caso legato al giornalista M.

Il tutto è partito dopo che lo scorso autunno la figlia di lei, amante del giornalista, avrebbe denunciato al padre: "Ho trovato alcune foto nel computer di mamma" Il caso legato al giornalista M. M. e alla professoressa arrestati per "pedopornografia e abusi su minori" continua a tenere banc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giornalista e professoressa arrestati per "pedopornografia e abusi su minori", figlia di lei: "Foto di me nuda nel pc di mamma"

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