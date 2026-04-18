Perugia visita della presidente Proietti alla sede di Adisu

La presidente della regione Umbria ha effettuato una visita presso la sede di Adisu a Perugia. È stata accolta dall’amministratore unico dell’ente. La visita ha coinvolto gli spazi e le attività dell’istituzione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo agli obiettivi o ai contenuti dell’incontro.

La presidete dell'Umbria Stefania Proietti ha visitato la sede Adisu di Perugia, accolta dall'amministratore unico Giacomo Leonelli. Nel corso della visita presso la struttura la presidente ha incontrato il personale dell’ente e ha espresso apprezzamento all’amministratore Leonelli per la cura.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate La Camera di commercio in visita alla sede della CamacProsegue il ciclo di incontri “Imprese e Territorio”, l’iniziativa della Camera di commercio della Romagna volta a conoscere da vicino le realtà... Ramadan, la Presidente Proietti incontro la comunità islamica di Perugia: "L'Umbria è terra di accoglienza""Ringrazio il Centro Islamico Culturale di Perugia per l’invito e l’accoglienza: sono 10 anni che condividiamo questo momento potente che ci rimanda... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Home - regione.umbria.it; Tracciare il percorso: a Perugia tutti i cantieri FIAB aperti per far pedalare l’Italia - FIAB; Accordo Perugia e distretto cinese di Yangpu: si punta ai grandi mercati di Shanghai; Fuci: a Perugia gli Stati generali della Federazione universitaria cattolica. Focus su giovani, formazione, ateneo oggi. Visita a Perugia del console generale della Costa d'AvorioL'ambasciatore André Philippe Gauze, console generale della Costa d'Avorio a Milano, ha fatto una visita istituzionale a Perugia, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni economiche, culturali e ... ansa.it La presidente in visita alle ospiti della residenza Opere Pie DoniniLa presidente della Regione, Stefania Proietti, ha fatto visita alle ospiti della residenza protetta Opere Pie Donini di Perugia, che accoglie signore anziane con diverso grado di non autosufficienza, ... lanazione.it La Procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione della denuncia presentata dal DIS (il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) contro la procura di Roma a seguito del cosiddetto "caso Caputi". Mai era accaduto nella storia della Repubblica che i servizi seg x.com Vía Appia e vía dell' acquedotto, Perugia, 2003 © - facebook.com facebook