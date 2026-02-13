Qual è la città europea in cui si possono vedere i ciliegi in fiore come in Giappone

A Parigi, quest’anno i ciliegi in fiore si sono aperti con un’abbondanza di petali rosa, attirando molti visitatori, perché il clima più mite ha favorito una fioritura anticipata rispetto agli anni passati. La capitale francese si trasforma in un quadro vivente, con i parchi e le rive della Senna punteggiati di alberi che sbocciano. Chi desidera vivere l’emozione dei sakura senza partire dall’Italia può approfittare di questa fioritura eccezionale nel cuore dell’Europa.

Volete ammirare la fioritura dei ciliegi ma non avete la possibilità di volare in Giappone? Ecco qual è il paese europeo in cui si verifica un fenomeno simile.