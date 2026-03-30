Sabato 4 aprile, in occasione della Pasqua, il dehor del locale riapre a Perugia. L'apertura coincide con l'inizio della primavera e si accompagna all'introduzione di una novità: il brunch, che sarà disponibile tutti i giorni. La riapertura del dehors interessa il pubblico della zona e si inserisce nella ripresa delle attività stagionali del locale.

Con l’arrivo della primavera, Collins’ Perugia riapre il proprio dehor sabato 4 aprile, in occasione della Pasqua, e presenta una novità pensata per ampliare l’offerta del locale: il brunch disponibile tutti i giorni. Una proposta che supera il classico appuntamento del weekend e si inserisce in modo naturale nelle nuove abitudini di consumo, sempre più orientate a formule flessibili e informali. Il brunch firmato Collins’ si configura come un light lunch contemporaneo, capace di unire leggerezza, qualità e rapidità, senza rinunciare alla cura dei piatti. Pensato per accompagnare diversi momenti della giornata, il nuovo format si rivolge sia a chi cerca una pausa pranzo veloce, sia a chi desidera un’esperienza più rilassata, in un contesto accogliente e curato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, riapre il dehors del Collins’

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