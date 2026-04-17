Calcio serie C il Perugia ospita il Campobasso per blindare la salvezza Bartolomei e Ladinetti | Ora l' ultimo passo

Nel campionato di serie C, il Perugia affronta in casa il Campobasso con l'obiettivo di ottenere una vittoria che possa consolidare la permanenza in categoria. I giocatori Bartolomei e Ladinetti hanno dichiarato di essere pronti a compiere l’ultimo passo prima di raggiungere la salvezza. La stagione, iniziata con molte difficoltà, si sta avviando verso la conclusione con un finale ancora da scrivere.

Dopo una stagione che difficilmente verrà dimenticata, soprattutto l'inizio, potrebbe arrivare finalmente il momento di poter festeggiare qualcosa d'importante. Guardando forse oltre.Un pareggio contro il Campobasso consegnerebbe al Perugia la salvezza con una giornata d'anticipo, cosa che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Calcio serie C, il Perugia inizia ad attrezzarsi per il futuro: c'è il riscatto di LadinettiCon la salvezza ancora da conquistare inizia già a comporsi la rosa che affronterà la stagione 202627. Calcio a 5: In Serie B il Bagnolo ospita la Mattagnanese. L’Olimpia a Rovereto prova lo scatto salvezzaOlimpia Regium (22) a caccia di riscatto nella quarta giornata di ritorno di Serie A2 Elite. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La guida sulla Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playout; Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsi; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 36° turno in tempo reale. Emanuele Filiberto, spesi quasi 600mila euro per il Savoia calcio: maxi investimento per la Serie CIl legame tra la Casa Reale e la città di Torre Annunziata si fa sempre più solido, non solo nel nome ma anche nei fatti. Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di investire in ... ilmessaggero.it Serie C, il calendario della 34^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 34^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it Serie D - Barletta Calcio - Heraclea: il testa a testa tra le due squadre #seried #sport #calcio facebook Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. x.com