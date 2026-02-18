Manutenzione delle strade partono i lavori sull’asse strategico tra le statali 115 e 189

I lavori di manutenzione sull’asse tra le statali 115 e 189 sono iniziati ieri mattina. La causa è il deterioramento della carreggiata, che ha reso necessario intervenire per migliorare la sicurezza. Gli interventi riguardano il rifacimento del manto stradale e l’installazione di nuove segnaletiche, soprattutto nel tratto vicino a Borgo Bonsignore. Le auto e i mezzi pesanti potrebbero riscontrare qualche rallentamento durante le operazioni. Gli operai lavorano per completare i lavori nel minor tempo possibile e garantire una viabilità più sicura.

Intervento del Libero consorzio comunale per migliorare i collegamenti tra fascia costiera e aree interne. Investimento da oltre 4 milioni e cantieri pronti Sono pronti a partire i lavori di manutenzione straordinaria lungo l'asse di collegamento tra la strada statale 115, in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore, e la strada statale 189. Si tratta di un intervento strategico del Libero Consorzio comunale di Agrigento finalizzato a migliorare la connessione viaria tra la fascia costiera e l'entroterra provinciale. Nei giorni scorsi sono stati sottoscritti i contratti d'appalto relativi al secondo e al terzo lotto funzionale dell'opera.