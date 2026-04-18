Drammatico incidente in E45 muore camionista

Questa mattina, intorno alle 7.30, si è verificato un grave incidente sulla E45, all'altezza di Resina in direzione nord. Un camion coinvolto nell’incidente ha subito danni e il conducente ha perso la vita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno chiuso temporaneamente la carreggiata per le operazioni di recupero e rilievi. La strada è rimasta bloccata per diverse ore.

Drammatico incidente questa mattina in E45, attorno alle 7.30, all'altezza di Resina in direzione nord. A perdere la vita l'autista di un autotreno, un cittadino straniero. Dalle informazioni lo scontro ha interessato il mezzo pesante e un'auto che avrebbero impattato lateralmente. Sul posto sono.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Incidente in E45, Giulio muore a 22 anniAmelia piange la scomparsa di Giulio Carlaccini il 22enne che questa mattina, sabato 31 gennaio, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto...