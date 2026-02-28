Trento-Perugia e Civitanova-Verona oggi Supercoppa Italiana volley 2026 | orari semifinali tv streaming

Oggi si disputano le semifinali della Supercoppa Italiana di volley 2026 con le gare tra Trento e Perugia, e Civitanova e Verona. La competizione, originariamente programmata in Arabia Saudita, è stata spostata a Trieste a causa di rinvii e cancellazioni. Le partite saranno trasmesse in diretta su tv e streaming, offrendo agli appassionati un weekend di grande volley.

La Supercoppa di SuperLega si presenta con un volto completamente nuovo. Doveva inaugurare l'annata in Arabia Saudita, ma tra rinvii e cancellazione definitiva nel Paese arabo l'evento ha cambiato rotta, approdando a Trieste. Le semifinali sono fissate per sabato 28 febbraio, con la finale domenica 1 marzo al PalaTrieste. Una scelta che colloca il trofeo in un momento nevralgico della stagione, trasformandolo in una sorta di prosecuzione ideale della Coppa Italia conquistata venti giorni fa a Bologna dalla Rana Verona, e rilanciando incroci che profumano di rivincita. La prima semifinale oppone Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino, protagoniste di una regular season chiusa rispettivamente al primo e terzo posto.