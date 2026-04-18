Persone tra le pagine | arte africana

Oggi alle 15 si svolge al Polo Culturale Artèmisia di Tassignano la seconda edizione di “Persone tra le pagine racconta”. L’evento è promosso dal Comune e organizzato in collaborazione con la Cooperativa Odissea. L’iniziativa si concentra sull’arte africana e invita il pubblico a scoprire aspetti legati a questa cultura attraverso incontri e presentazioni. La manifestazione si svolge presso il centro culturale della località.

Oggi alle 15 al Polo Culturale Artèmisia di Tassignano si tiene la seconda edizione dell’iniziativa “Persone tra le pagine racconta“, promossa dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Odissea. Il tema è dedicato alle arti visive del panorama artistico africano contemporaneo. “Lo scopo della giornata di approfondimento è quella di proporre uno sguardo ‘decolonizzato’ sull’attuale panorama artistico dell’Africa intera che contribuisca a mettere in luce le buone pratiche del continente e le attiviste e artiste donne che combattono per il diritto di esprimersi liberamente – spiega il presidente di Odisea, Valerio Bonetti –. Si tratta molto spesso di artiste riconosciute a livello internazionale, ma sconosciute al pubblico italiano”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Persone tra le pagine“: arte africana From Colonies to Nations: Africa’s Revolutionary Decade - W2W 059 Notizie correlate Ghana, sospesa la cittadinanza per le persone con discendenza africana. I dettagliPer lungo tempo il Ghana, invece di concedere subito la cittadinanza, offriva il Right of Abode, il quale permetteva di vivere e lavorare nel Paese a... Leggi anche: L’arte africana contemporanea a Roma: After the Fire Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Persone tra le pagine: arte africana; 150 libri per ragazzi e ragazze da leggere (almeno) una volta nella vita; Roberto Di Sante, un incontro tra le pagine del libro Se apri gli occhi; Padova, il Festival del romanzo storico: persone, idee e visioni oltre gli schemi nelle varie epoche. Strukul direttore artistico. Il rocker sottolinea: "Voglio fare una festa diversa..per molte più persone..e che duri più di una notte". - facebook.com facebook Barella: “Voglio dedicare questo gol a Gennaro Gattuso, una delle migliori persone che abbia conosciuto nel mondo del calcio” x.com