Ghana sospesa la cittadinanza per le persone con discendenza africana I dettagli

Le autorità del Ghana hanno deciso di sospendere la cittadinanza per le persone con discendenza africana. Fino a oggi, il Paese offriva il cosiddetto Right of Abode, che consentiva di vivere e lavorare senza visto, ma questa possibilità sembra ora essere in fase di revisione. La misura ha sollevato molte polemiche tra le comunità interessate.

Per lungo tempo il Ghana, invece di concedere subito la cittadinanza, offriva il Right of Abode, il quale permetteva di vivere e lavorare nel Paese a tempo indeterminato senza visto. Inoltre, pur non offrendo il diritto di voto né la piena nazionalità, consentiva alle persone di entrare e uscire liberamente dal Ghana. Con l'iniziativa Year of Return del 2019 vi è stato un punto di svolta che, tuttavia, non si è rivelato privo di problemi. Impegno a intensificare i legami tra Ghana e diaspora. Come riportato dalla BBC, già nel 2016 ci fu un'importante apertura burocratica che consentiva di ottenere la cittadinanza basandosi sull'ascendenza africana.

