Torino ricerche lungo il fiume Po sulle tracce di una persona scomparsa

A Torino, nel centro cittadino lungo il fiume Po, sono in corso da ieri sera, 24 gennaio, le operazioni di ricerca di una persona scomparsa. Le autorità stanno monitorando attentamente la zona, collaborando con i servizi di emergenza per trovare eventuali tracce o indizi utili. La comunità locale resta in attesa di aggiornamenti mentre proseguono le indagini.

In pieno centro a Torino, sono in corso da ieri sera, 24 gennaio, le ricerche di una persona scomparsa. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratta di una donna. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono in servizio nelle strade vicine al fiume Po, tra il parco del Valentino e corso Cairoli. Per le ricerche, inoltre, è impiegato anche un gommone dei vigili del fuoco, che sta perlustrando le aree più vicine all'argine direttamente dal fiume.

