Valanga a Livigno forse coinvolta una persona | ricerche in corso

Durante la giornata di Pasquetta, intorno a mezzogiorno, si è verificata una valanga a Livigno, in Valtellina. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di emergenza e urgenza, le squadre di soccorso stanno attualmente effettuando le ricerche e potrebbe essere coinvolta almeno una persona. La zona è stata immediatamente raggiunta dalle équipe di emergenza, che stanno lavorando per chiarire la situazione e verificare eventuali persone coinvolte.

Livigno (Sondrio), 6 aprile 2026 – Valanga a Livigno, in Valtellina. Stando a quanto riporta l’Areu, l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza, lo smottamento si è verificato, oggi, lunedì di Pasquetta, intorno a mezzogiorno. E potrebbe essere rimasta coinvolta una persona. I soccorsi sono subito scattati in codice rosso: in azione i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Livigno, i carabinieri della Compagnia di Tirano e due elicotteri, alzatisi in volo dalle basi di Bergamo e Bolzano. Al momento sono in corso le ricerche del possibile disperso e la bonifica della zona interessata dalla valanga. Valanga travolge due scialpinisti lecchesi: uno è in pericolo di vita Due feriti in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valanga a Livigno, forse coinvolta una persona: ricerche in corso Valanga in Tirolo: trovato il corpo di una persona travolta. Ricerche in corso per escludere altre vittimeUna persona è morta dopo essere stata travolta da valanga di lastroni nella zona sciistica di Ischgl, nella valle di Paznaun, nel Tirolo austriaco. Valanga a Livigno: si teme il coinvolgimento di una personaAllarme a Livigno per una valanga che si è staccata dal versante oggi attorno a mezzogiorno. Valanga a Livigno: soccorsi mobilitati nella zona del Carosello 3000Livigno (Sondrio), 17 febbraio 2026 – Un’altra valanga sulle montagne della provincia di Sondrio. Questa volta l’allarme è scattato nella zona del Carosello 3000 a Livigno, dove nevica abbondantemente ... ilgiorno.it Valanga a Livigno e Bormio 2000, soccorsi in azione: salve 8 personeOggi pomeriggio verso le 14, è caduta una valanga nella zona di Carosello 3000 a Livigno. Il distacco di neve ha coinvolto sette snowboarders trovati in buone condizioni, così come l’ottavo che però è ... ilgiorno.it