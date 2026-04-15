Furti prostituzione e spaccio di coca Negato il permesso di soggiorno

Un cittadino albanese residente in provincia di Macerata ha visto respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dalla Corte d’Appello di Ancona. La decisione è stata presa nonostante abbia un figlio italiano. La motivazione si basa su un lungo passato penale che include reati come furti, prostituzione e spaccio di cocaina. La decisione si inserisce in un quadro di controlli più stringenti sui permessi di soggiorno.

Permesso di soggiorno negato nonostante il figlio italiano. La Corte d’Appello di Ancona ha detto no al rinnovo a causa del lungo curriculum penale di un cittadino albanese residente in provincia di Macerata. Con la sentenza depositata il 13 aprile, i giudici della Corte d’Appello hanno infatti confermato il rigetto già deciso dal tribunale. La vicenda riguarda un uomo, residente da anni in Italia, titolare di un permesso per motivi familiari rilasciato il 4 novembre 2022, in quanto padre convivente di un cittadino italiano di 27 anni. Alla scadenza del titolo, nel 2024, ha fatto richiesta di rinnovo, ma la Questura di Macerata ha espresso il proprio rigetto a causa di precedenti penali giudicati troppo pesanti e una recente condanna per spaccio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti, prostituzione e spaccio di coca. Negato il permesso di soggiorno Permesso di soggiorno negato. Il Tar: "L’errore materiale non rende l’istanza irricevibile"GROSSETO Una migliore gestione dell’immigrazione, probabilmente, passa anche da regole chiare e iter burocratici più snelli, che non si impiglino... Falso certificato medico per il permesso di soggiorno, assolto badanteLa pratica presentata da un'intermediaria che avrebbe usato altri certificati riconducibili a un medico dell'Asl che poi li ha disconosciuti Assolto...