Permesso di soggiorno negato Il Tar | L’errore materiale non rende l’istanza irricevibile

Un giudice amministrativo ha stabilito che un errore materiale nel modulo di richiesta di un permesso di soggiorno non comporta automaticamente l’irricevibilità dell’istanza. La decisione è stata presa in un procedimento in cui si discuteva di un rifiuto di rilascio del documento, evidenziando che la semplicità e la chiarezza nelle procedure sono fondamentali per una gestione più efficace dell’immigrazione.

GROSSETO Una migliore gestione dell’immigrazione, probabilmente, passa anche da regole chiare e iter burocratici più snelli, che non si impiglino nelle maglie delle normative. A volte decisamente ingessate. Non lo dicono così nettamente, ma sembra essere proprio questo il messaggio che emerge dalla sentenza della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sulla richiesta di trasformazione del permesso di soggiorno per lavoro stagione in quello per lavoro subordinato. A presentare ricorso contro il diniego disposto dal questore di Grosseto, un cittadino extracomunitario che il 4 aprile dello scorso anno si è visto respingere la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, che sarebbe scaduto il 17 novembre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

