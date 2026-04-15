Windows 11 | il falso aggiornamento da 83 MB che ruba i dati bancari

Un nuovo tipo di attacco informatico sta circolando online, sfruttando la fiducia degli utenti nei aggiornamenti di Windows 11. Un falso aggiornamento di circa 83 MB si presenta come un normale pacchetto di aggiornamento, ma in realtà nasconde un malware che può rubare dati bancari. Le autorità e gli esperti di sicurezza invitano a verificare attentamente l’origine degli aggiornamenti e a evitare di scaricare file sospetti.

Un sofisticato attacco informatico sta sfruttando la vulnerabilità della fiducia digitale, camuffando un malware pericoloso sotto le spoglie di un aggiornamento software per Windows 11. La minaccia, identificata dagli esperti di cybersicurezza, utilizza un pacchetto malevolo da circa 83 MB che imita con precisione chirurgica i file ufficiali di sistema, riuscendo a sottrarre dati bancari, password e informazioni personali agli utenti coinvolti. L'inganno tecnico dietro il falso installer da 83 M .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: il falso aggiornamento da 83 MB che ruba i dati bancari Notizie correlate Falso aggiornamento Windows 11: la trappola che ruba i dati onlineUn sofisticato tentativo di furto dati si è materializzato attraverso un portale web che imita perfettamente il sito di assistenza tecnica di... La truffa del finto aggiornamento per Windows 11: un clic e spariscono password e dati bancariUn finto aggiornamento di Windows 11 nasconde un malware sofisticato capace di rubare password e credenziali bancarie. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Falso update di Windows 11 ruba password, a cosa fare attenzione; Windows 11, attenzione al falso update: diffonde un malware che ruba i dati; Attenzione al sito fake di Microsoft: diffonde malware con un falso aggiornamento; Nuova truffa online: il falso aggiornamento Windows 11 che inganna gli utenti. Attenzione al sito fake di Microsoft: diffonde malware con un falso aggiornamentoFinge di essere un update di Win11, ma è solo un eseguibile che ruba dati su carte di credito, bancomat, informazioni di sistema e password ... repubblica.it Windows 11, attenzione al falso update: diffonde un malware che ruba i datiUn aggiornamento di Windows 11 che sembra normale sta circolando online, ma dietro si nasconde un sistema studiato per intercettare password e accessi personali ... libero.it L’app Google per desktop sbarca su Windows con intelligenza artificiale e integrazione di sistema La nuova app Google per desktop è finalmente arrivata su Windows, portando funzionalità potenziate grazie all'intelligenza artificiale! Con una barra di ricerc facebook In Francia gli uffici governativi smetteranno di usare il sistema operativo Windows, di Microsoft, per passare a Linux x.com