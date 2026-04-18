Un lotto di salsiccia stagionata è stato ritirato dal mercato dopo che sono state riscontrate tracce di Salmonella. La notifica ufficiale evidenzia come il batterio possa sopravvivere anche nei salumi sottoposti a stagionatura, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di questi prodotti. Al momento, non sono state segnalate persone contaminate, ma il richiamo rimane in vigore per prevenire eventuali rischi.

Un lotto di salsiccia stagionata è stato oggetto di un richiamo ufficiale a causa della rilevazione di Salmonella, sollevando interrogativi sulla sicurezza di alimenti che dovrebbero essere protetti dai processi di maturazione. Il caso ha spinto il dibattito scientifico sull’efficacia dei parametri di umidità e pH nella gestione dei patogeni, specialmente quando si confrontano le proprietà dei salumi con quelle di altri prodotti come il cioccolato. La preoccupazione nasce da una discrepanza tecnica tra i valori di attività dell’acqua (Aw) e la resistenza microbica. Secondo gli standard scientifici comunemente accettati, i prodotti stagionati presentano un valore di Aw inferiore a 0,85, mentre la letteratura specialistica in microbiologia alimentare indica che la Salmonella non riesce a proliferare se questo parametro scende sotto lo 0,93.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo Salmonella: perché il batterio resiste nei salumi stagionati

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