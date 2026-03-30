Con l’arrivo della bella stagione, il borgo di Brisighella ripropone le tradizionali sagre di primavera, tra cui quella dei formaggi e salumi stagionati. L’evento si tiene all’aperto e fa parte del calendario delle iniziative di questa stagione, attirando visitatori e appassionati dei prodotti tipici locali. La manifestazione si svolge nel centro storico del borgo, dove vengono esposti e degustati i formaggi e i salumi stagionati.

Con l’arrivo della bella stagione, il borgo di Brisighella inaugura il calendario delle iniziative all’aperto con il ritorno delle tradizionali sagre di primavera. Ad aprire la rassegna sarà l’appuntamento dedicato ai salumi e ai formaggi stagionati, eccellenze del territorio romagnolo. La giornata prenderà il via già dalle prime ore del mattino: a partire dalle 9, le vie del centro si animeranno con la presenza di espositori locali, pronti a proporre creazioni artigianali e specialità tipiche. Dalle 11 in poi entrerà nel vivo anche la parte gastronomica, con gli stand attivi fino alla sera, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare prodotti genuini e piatti della tradizione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Sagra dei formaggi e salumi stagionati

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