Batterio antico resiste a 10 antibiotici | rischio e opportunità
Un batterio antico resistente a dieci antibiotici si è scoperto nei ghiacci della Transilvania. La presenza di questo microorganismo, conservato da secoli nel permafrost, mette in discussione l’efficacia di molte cure moderne e solleva preoccupazioni sulla diffusione di resistenze. Ricercatori hanno isolato il batterio in un campione di ghiaccio risalente a cinquemila anni fa, evidenziando come il cambiamento climatico possa rilasciare antichi agenti patogeni. La scoperta apre nuove riflessioni sulla salute futura.
Un batterio resistente a 10 antibiotici moderni emerge dai ghiacci della Transilvania Sotto uno strato di ghiaccio vecchio 5.000 anni, nella grotta di Scarisoara in Transilvania, è stato scoperto un batterio appartenente al genere Psychrobacter, capace di resistere a dieci antibiotici moderni. Il microrganismo, isolato in una carota di ghiaccio lunga 25 metri che risale a 13.000 anni fa, presenta un centinaio di geni che lo rendono resistente a composti antimicrobici. La scoperta, pubblicata su Frontiers in Microbiology, solleva interrogativi sia sul rischio che sugli opportunità che questo batterio potrebbe rappresentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Risvegliato dal ghiaccio di 5.000 anni un batterio che resiste a 10 antibiotici: “Rischi, ma anche opportunità”
Leggi anche: Un batterio di 5mila anni individuato in Romania: resiste a 10 antibiotici moderni ma contrasta alcuni patogeni come il più pericoloso degli stafilococchi. Che cosa significa per la scienza
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In una grotta è stato scoperto un batterio di 5mila anni che resiste a 10 antibiotici moderni; Scarisoara Ice Cave: scoperto un batterio antico resistente a 10 antibiotici moderni; Dalle profondità della grotta un batterio resistente: il ceppo antico che mette alla prova la medicina moderna; Batteri di 5000 anni nel ghiaccio in Romania resistenti a 10 antibiotici: cosa ci dice la scoperta.
Un batterio di 5mila anni individuato in Romania: resiste a 10 antibiotici moderni ma contrasta alcuni patogeni come il più pericoloso degli stafilococchi. Che cosa significa ...Un team di ricercatori romeni ha isolato nella Grotta di ghiaccio di Sc?ri?oara, in Romania, un ceppo batterico antico circa 5mila anni che mostra resistenza a dieci antibiotici moderni. Lo studio riv ... vanityfair.it
In una grotta in Romania c'è un batterio di 5300 anni che resiste a dieci antibiotici (ma combatte i patogeni più pericolosi)Gli esperti vedono nel microrganismo Psychrobacter SC65A.3 rischi e opportunità: resiste a una decina di classi di antibiotici moderni ma inibisce la crescita di altri batteri come Staphylococcus aure ... corriere.it
Compost di foglie Le foglie cadono e iniziano un lavoro invisibile. Batteri, funghi, microrganismi leggono le loro fibre come un alfabeto antico. La cellulosa si spezza, il carbonio respira, l'azoto torna a circolare. II calore sale: è vita che trasforma la vita. Quello - facebook.com facebook