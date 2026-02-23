Batterio antico resiste a 10 antibiotici | rischio e opportunità

Un batterio antico resistente a dieci antibiotici si è scoperto nei ghiacci della Transilvania. La presenza di questo microorganismo, conservato da secoli nel permafrost, mette in discussione l’efficacia di molte cure moderne e solleva preoccupazioni sulla diffusione di resistenze. Ricercatori hanno isolato il batterio in un campione di ghiaccio risalente a cinquemila anni fa, evidenziando come il cambiamento climatico possa rilasciare antichi agenti patogeni. La scoperta apre nuove riflessioni sulla salute futura.