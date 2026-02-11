Coppa Italia il Como batte il Napoli ai rigori | sarà l’avversaria dell’Inter

Il Como batte il Napoli ai rigori e si guadagna un posto in semifinale di Coppa Italia. La squadra di casa ha resistito fino alla fine, anche dopo un pareggio 0-0 nei tempi regolamentari, e ha vinto ai rigori. Ora affronterà l’Inter nella prossima fase della competizione. È stata una serata emozionante, con i tifosi che hanno festeggiato un risultato storico per il club.

Coppa Italia. Il Como scrive una pagina memorabile della sua stagione e conquista la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l' Inter. La squadra guidata da Cesc Fabregas supera il Napoli al termine di una sfida intensa, risolta soltanto ai calci di rigore dopo l' 1-1 maturato nei tempi regolamentari. Una vittoria che certifica la crescita dei lariani e che li proietta tra le migliori quattro del torneo. Nel primo tempo è il Como a sbloccare la gara: al 39' Baturina si presenta sul dischetto e non sbaglia, firmando l'1-0 che manda avanti gli ospiti. Nella ripresa, però, il Napoli reagisce immediatamente: dopo appena un minuto Vergara trova il pareggio, riaccendendo l'entusiasmo del pubblico di casa.

