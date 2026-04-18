L’evento organizzato dal Cimiano La Pergolettese vince il terzo Trofeo Italo Galbiati Battuti ai calci di rigore gli under 16 nerazzurri

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pergolettese ha conquistato la terza edizione del Trofeo “Italo Galbiati”, organizzato dal Cimiano Calcio, battendo ai rigori i ragazzi under 16 dell’Inter. Dopo un pareggio a reti inviolate nei tempi regolamentari, la sfida si è decisa ai calci di rigore, con il punteggio di 4-2 a favore della squadra ospite. La partita si è svolta con equilibrio e tensione, portando i giovani calciatori a confrontarsi in un confronto di livello.

Dopo cento minuti equilibrati e l’emozionante lotteria dei calci di rigore, la Pergolettese vince la terza edizione del Trofeo “Italo Galbiati” (organizzato dal Cimiano Calcio e riservato ai 2010) superando i coetanei dell’Inter col punteggio di 4-2 (0-0 al termine dei tempi regolamentari). Decisive le parate del portiere cremasco Berti e il penalty realizzato con lo “scavetto” da Scolamacchia, premiato quale miglior giocatore del torneo fra le squadre professioniste. Terna arbitrale di serie A per l’ultimo atto sui campi di via Calabria (ha fischiato il bergamasco Kevin Bonacina) e grande pubblico sugli spalti a testimonianza del successo dell’evento che ha visto la partecipazione di 28 squadre, fra società dilettantistiche (16) e quelle “prof” (12, fra cui Milan, Atalanta, Como, Cremonese e Monza).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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