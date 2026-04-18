L’evento organizzato dal Cimiano La Pergolettese vince il terzo Trofeo Italo Galbiati Battuti ai calci di rigore gli under 16 nerazzurri

La Pergolettese ha conquistato la terza edizione del Trofeo “Italo Galbiati”, organizzato dal Cimiano Calcio, battendo ai rigori i ragazzi under 16 dell’Inter. Dopo un pareggio a reti inviolate nei tempi regolamentari, la sfida si è decisa ai calci di rigore, con il punteggio di 4-2 a favore della squadra ospite. La partita si è svolta con equilibrio e tensione, portando i giovani calciatori a confrontarsi in un confronto di livello.

Dopo cento minuti equilibrati e l’emozionante lotteria dei calci di rigore, la Pergolettese vince la terza edizione del Trofeo “Italo Galbiati” (organizzato dal Cimiano Calcio e riservato ai 2010) superando i coetanei dell’Inter col punteggio di 4-2 (0-0 al termine dei tempi regolamentari). Decisive le parate del portiere cremasco Berti e il penalty realizzato con lo “scavetto” da Scolamacchia, premiato quale miglior giocatore del torneo fra le squadre professioniste. Terna arbitrale di serie A per l’ultimo atto sui campi di via Calabria (ha fischiato il bergamasco Kevin Bonacina) e grande pubblico sugli spalti a testimonianza del successo dell’evento che ha visto la partecipazione di 28 squadre, fra società dilettantistiche (16) e quelle “prof” (12, fra cui Milan, Atalanta, Como, Cremonese e Monza).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’evento organizzato dal Cimiano. La Pergolettese vince il terzo Trofeo Italo Galbiati. Battuti ai calci di rigore gli under 16 nerazzurri Notizie correlate Leggi anche: L’Italia non va al Mondiale: vince la Bosnia ai calci di rigore Leggi anche: Psicodramma Italia, addio ai Mondiali: la Bosnia batte gli azzurri ai calci di rigore Approfondimenti e contenuti Si parla di: L’evento organizzato dal Cimiano. La Pergolettese vince il terzo Trofeo Italo Galbiati. Battuti ai calci di rigore gli under 16 nerazzurri. L’evento organizzato dal Cimiano. La Pergolettese vince il terzo Trofeo Italo Galbiati. Battuti ai calci di rigore gli under 16 nerazzurriDopo cento minuti equilibrati e l’emozionante lotteria dei calci di rigore, la Pergolettese vince la terza edizione del ... sport.quotidiano.net Inter U16, rigori fatali: la Pergolettese si aggiudica il terzo trofeo Italo GalbiatiI nerazzurri di Dellafiore, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0, si devono arrendere ai tiri dal dischetto ... fcinter1908.it