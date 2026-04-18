Perde il controllo e vola nel canale dopo aver abbattuto il guardrail | scattano i soccorsi

Nella frazione di Gattolino, questa notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo uscito di strada. L’auto ha abbattuto un guardrail e si è schiantata nel canale sottostante, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati personale medico e forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte è stata ancora resa nota.

Un risveglio movimentato quello di questa notte per la frazione di Gattolino, dove un incidente stradale ha richiesto l'intervento d'urgenza dei soccorsi. Erano circa le 4.30 quando una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è stata attivata per portarsi in via Medri, teatro di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Incidente grave sull’A14: veicolo si ribalta dopo aver perso il controllo, soccorsi dal 112Un grave incidente si è verificato poco dopo le 21 sull’autostrada A14, nel tratto in direzione sud, all’altezza del chilometro 280, nei pressi del... Perde il controllo della Lamborghini e finisce contro guardrail: paura per un imprenditoreL'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 19 febbraio, sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi BRINDISI - Paura... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: soccorso il conducente; Perde il controllo e finisce con l'auto contro una casa: ferito un 20enne; Perde il controllo dell'auto e si ribalta, momenti di paura per un uomo: in azione i soccorsi; Vigevano, perde il controllo dell’auto mentre sta andando a lavorare e finisce nel canale: muore a 64 anni. Perde il controllo della moto, si schianta e la due ruote prende fuoco: centauro grave sulla SalariaASCOLI - Grave incidente nel pomeriggio lungo la Strada Statale 4 Salaria, dove un motociclista di 60 anni è rimasto seriamente ferito dopo aver perso il controllo del mezzo. corriereadriatico.it Zogno, perde il controllo della Porsche e demolisce una Panda. Salva la conducente: era appena scesaÈ successo nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile tra via 24 Maggio e via Roma. La sportiva elettrica è finita contro l’utilitaria nel parcheggio. Ferita lievemente la 62enne che stava chiudendo il ... ecodibergamo.it EBOLI PERDE IL TRENO DEI FONDI PER LA SCUOLA Oltre 500.000 euro per nuovi arredi negli asili nido e scuole dell’infanzia sfumano a causa di un ritardo nella presentazione della domanda. Il Partito Democratico attacca l'amministrazione: "È il costo d - facebook.com facebook Borutta, perde il portafoglio e si rivolge ai carabinieri: i militari lo localizzano grazie al gps x.com