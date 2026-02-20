Perde il controllo della Lamborghini e finisce contro guardrail | paura per un imprenditore

Un imprenditore di Castellaneta ha perso il controllo della Lamborghini e si è schiantato contro un guardrail sulla strada statale 613 tra Lecce e Brindisi, causando grande paura. La vettura ha prima urtato lo spartitraffico, poi si è schiantata contro il guardrail, fermandosi in un punto pericoloso. L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì 19 febbraio, quando il conducente ha cercato di evitare un ostacolo improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.

L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 19 febbraio, sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi BRINDISI - Paura nella tarda serata di ieri, giovedì 19 febbraio, sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi dove un imprenditore del Tarantino (Castellaneta) alla guida di una Lamborghini, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere prima contro lo spartitraffico e poi contro il guardrail. L'incidente si è verificato attorno alle 21.30 sulla corsia in direzione nord, nel tratto compreso tra i Comuni di Torchiarolo e San Pietro Vernotico.