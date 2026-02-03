Questa sera, poco dopo le 21, un’auto si è ribaltata sull’A14, tra Porto San Giorgio e il chilometro 280 in direzione sud. Per motivi ancora da chiarire, il veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato, creando scompiglio sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 112, che stanno aiutando i feriti e gestendo la viabilità. La polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto.

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 21 sull’autostrada A14, nel tratto in direzione sud, all’altezza del chilometro 280, nei pressi del casello di Porto San Giorgio. Un’Audi Q7 ha perso il controllo mentre percorreva la corsia principale, uscendo di strada e finendo nel terreno accidentato al di là della recinzione che separa la sede autostradale dalla vegetazione circostante. Il veicolo si è ribaltato, rimanendo in posizione instabile all’interno del fosso, con l’abitacolo parzialmente schiacciato dal peso della caduta. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente il conducente è stato estratto illeso dal mezzo grazie all’intervento rapido dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incidente grave sull’A14: veicolo si ribalta dopo aver perso il controllo, soccorsi dal 112

Approfondimenti su A14 Incidente

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su A14 Incidente

Argomenti discussi: Secondo incidente in A1: traffico fermo in direzione Bologna; Incidente sull’A14 tra Andria e Trani, tre auto coinvolte; Scontro sull'autostrada A14, due donne e un uomo incastrati all’interno delle auto. Le foto; Incidente sulla A14 all’altezza del casello di Andria: tre feriti, estratti dalle lamiere.

Incidente A14 oggi: ancora 6 km di coda verso BolognaHai avuto notizia di un incidente sulla A14 avvenuto oggi tra Bologna e Ancona? Resta aggiornato sul traffico in tempo reale e sulle alternative. sicurauto.it

Polli sull’asfalto dell’A14: carambola tra Riccione e Cattolica, paura ma nessun ferito graveAlcuni veicoli avrebbero frenato bruscamente, innescando una carambola che ha coinvolto tra le cinque e le sei auto ... altarimini.it

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, sull'Asse Mediano Uno scooter si è scontrato con un'automobile in panne - facebook.com facebook