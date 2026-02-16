Impianti d' illuminazione nel mirino di ladri e vandali | Intervenga il Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza
I furti di energia e i vandalismi hanno danneggiato gli impianti di illuminazione, creando problemi di sicurezza nel quartiere. Nella zona tra via Uditore e via Tiepolo, circa quaranta pali sono stati imbrattati, mentre un impianto di via Emanuele Paternò, alla Guadagna, resta spento dopo il furto del misuratore di energia. Questi episodi spingono il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza a chiedere interventi urgenti.
Un impianto di illuminazione spento in via Emanuele Paternò, alla Guadagna, dopo il furto del misuratore di energia elettrica e una quarantina di pali vandalizzati nella zona compresa tra via Uditore e via Tiepolo. A scoprirlo sono stati gli operatori di Amg Energia durante le verifiche di routine e gli interventi serali, effettuati tra sabato e domenica, sugli impianti. In via Emanuele Paternò è stato rubato da ignoti il misuratore di E-distribuzione che fornisce energia elettrica al quadro che alimenta l’impianto di illuminazione: rimangono spenti 39 centri luminosi. Gli operatori della società hanno messo in sicurezza l’infrastruttura per la cui riaccensione si attende adesso l’installazione di un nuovo contatore.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rafforzati i controlli di sicurezza per pervenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
Rafforzati i controlli di sicurezza nei locali pubblici di Bologna, dove il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ha deciso di intensificare le verifiche dopo alcuni episodi di degrado e piccoli incidenti nelle zone di movida.
Salerno, riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
