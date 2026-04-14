Stop ai traghetti per il mare agitato bus presi d' assalto I sindacati | Scene indegne intervenga la Regione

Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato alla sospensione dei traghetti, costringendo migliaia di persone a utilizzare autobus sovraffollati e in attesa di tempi molto lunghi. I sindacati hanno commentato le scene di caos e tensione, chiedendo un intervento della Regione per gestire la situazione. La sospensione dei servizi marittimi ha causato un forte afflusso sui mezzi terrestri, creando disagi e disorganizzazione.