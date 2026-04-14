Stop ai traghetti per il mare agitato bus presi d' assalto I sindacati | Scene indegne intervenga la Regione

Da salernotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato alla sospensione dei traghetti, costringendo migliaia di persone a utilizzare autobus sovraffollati e in attesa di tempi molto lunghi. I sindacati hanno commentato le scene di caos e tensione, chiedendo un intervento della Regione per gestire la situazione. La sospensione dei servizi marittimi ha causato un forte afflusso sui mezzi terrestri, creando disagi e disorganizzazione.

Il blocco delle vie del mare, determinato dalle avverse condizioni meteorologiche, ha riversato migliaia di utenti sui servizi di trasporto pubblico su gomma, generando scene di caos, attese interminabili e un sovraffollamento che desta fortissima preoccupazione. A sollevare la questione sono.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Acqua dalle dighe finisce in mare, Catanzaro presenta interrogazione: "Stop agli sprechi, la Regione intervenga"Nel mirino la gestione di Gammauta e Castello: richiesta revisione delle concessioni e misure per recuperare risorse destinate a uso civile e...

Leggi anche: Sma Campania, presidio sotto la Regione: “Fico intervenga su gestione e convochi sindacati”

Cerca altre news e video sullo stesso tema.