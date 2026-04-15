Nel 2025 il mercato immobiliare italiano ha mostrato segnali di aumento con un incremento delle compravendite, dei prezzi e dei canoni di affitto. L’andamento positivo si riflette in dati provenienti dall’analisi di un noto gruppo di studi immobiliari, che ha rilevato una crescita su più fronti rispetto agli anni precedenti. Questi dati suggeriscono che nel 2026 potrebbe essere conveniente investire nel settore immobiliare nel Paese.

Il mercato immobiliare italiano ha chiuso il 2025 con segnali positivi su più fronti. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, le compravendite hanno registrato una crescita significativa, accompagnata da un aumento dei prezzi e dei canoni di locazione. Nel corso dell’anno sono state concluse oltre 766mila transazioni, con un incremento del 6,4% rispetto al 2024. La crescita ha interessato sia i capoluoghi sia i comuni non capoluogo, con questi ultimi che hanno mostrato un aumento leggermente più marcato. Anche i prezzi hanno seguito un trend positivo. Nelle grandi città, nella seconda parte del 2025, i valori sono cresciuti del 2,6%, segnando il dato più alto dal periodo successivo alla pandemia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mercato immobiliare in crescita, perché nel 2026 conviene investire sul mattone in Italia

MERCATO IMMOBILIARE: NESSUNO NE PARLA | LA BOLLA 2026

Immobiliare, perché investire a Genova conviene: tutti i prezzi divisi per quartiereDa una parte il fascino intramontabile della costa, dall’altra la quiete strategica dell’entroterra.

Mercato immobiliare 2026: le compravendite rallentano. Dove conviene acquistare casaMilano, 2 aprile 2026 – Il mercato immobiliare, rispetto a un anno fa, evidenzia un rafforzamento significativo: i prezzi mostrano una dinamica più...